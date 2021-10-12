Сотрудника Сегежского ЦБК будут судить за вымогательство денег у подрядчика и коммерческий подкуп

Следком Карелии завершил расследование и передал в суд уголовное дело по обвинению 44-летнего специалиста по охране труда Сегежского ЦБК в вымогательстве и коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Предварительным следствием было установлено, что в июне 2020 года АО «Сегежский ЦБК» заключило договор с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту здания одной из фабрик.

Как пояснили в Следкоме Карелии, обвиняемый, являясь специалистом в области охраны труда Сегежского ЦБК, выдвинул подрядчику требования о выплате ему ежемесячно определенной суммы денег за информирование о предстоящих проверках и создание условий для избежания штрафов. В случае отказа он угрожал приостановить подрядные работы.

По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2020 года обвиняемый незаконно получал деньги от подрядчика, причем часть денежных средств была переведена на банковский счет его знакомой. В результате сотрудник Сегежского ЦБК незаконно получил 100 000 рублей.

На стадии следствия обвиняемый свою вину признал полностью, пояснили в Следкоме Карелии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до девяти лет.