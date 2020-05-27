Сотрудникам учреждения культуры в Карелии пересчитали зарплату после прокурорской проверки

Прокуратура Питкярантского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности одного из муниципальных учреждений культуры, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Установлено, что в нарушение норм трудового законодательства и Указов президента РФ об установлении нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы с конца марта текущего года администрацией учреждения была предусмотрена ее выплата не в полном объеме, а в размере 2/3.

По данному факту прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого работникам произведён соответствующий перерасчет.