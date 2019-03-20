Сотрудники ДПС Карелии помогли мурманчанину найти дорогу домой

В Прионежском районе Карелии сотрудники ДПС помогли сориентироваться на дороге пожилому водителю из Мурманска, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 15 марта инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району Виктор Емеличев и Александр Карманов несли дежурство на автодороге "Кола". Неподалеку от поворота на поселок Мелиоративный полицейские обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль Niva. Они остановились и подошли к водителю, чтобы удостовериться, что всё в порядке.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что пожилой мужчина с женой возвращались из карельской столицы в Мурманск на автомобиле. Водитель планировал заехать на заправку при выезде из города, но так как не было навигатора, заплутал в незнакомой местности. Вскоре бензин закончился, машина заглохла.

Полицейские подвезли жителя Мурманска до ближайшей АЗС, где тот смог приобрести топливо. Правоохранители доставили гражданина обратно к его автомобилю, указали верное направление движения и пожелали хорошего пути.