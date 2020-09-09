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Сотрудники ФСБ Карелии ликвидировали "условный" теракт

Новости. Общество
07:50, 10 Сентября 2020
фото: © Сергей Мамонтов/ТАСС
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На территории турбазы "Айно" в Прионежском районе 8 сентября провели антитеррористическое учение, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Карелии.

В ходе учения, с соблюдением всех необходимых мер, введенных правительством РК в условиях противодействия распространению COVID-19, сотрудники ФСБ во взаимодействии с органами власти и руководством турбазы отработали действия при угрозе теракта.

Специальными службами и правоохранительными органами проведены учебные мероприятия по установлению условных террористов, пресечению их деятельности, ликвидации последствий теракта.

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