Сотрудники ФСБ Карелии нашли в Сети мужчину, оправдывающего терроризм

Пользователя популярной социальной сети оштрафовали на 360 тысяч рублей за экстремизм.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Республике Карелия, в мае сотрудники ведомства возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который, используя информационно-телекоммуникационные сети, призывал к оправданию террористических действий.

Установлено, что гражданин России, имея персональную страницу в популярной социальной сети, разместил комментарии к публикации, направленные на оправдание террористического акта, совершенного в 2020 году во Франции.

В октябре 2-й Западный окружной военный суд приговорил мужчину к штрафу в 350 тысяч рублей.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, сотрудники ФСБ Карелии задержали гражданина Узбекистана, финансировавшего террористов.