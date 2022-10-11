Сотрудники ФСБ Карелии нашли в Сети мужчину, оправдывающего терроризм

Пользователя популярной социальной сети оштрафовали на 360 тысяч рублей за экстремизм.
По сообщению пресс-службы УФСБ России по Республике Карелия, в мае сотрудники ведомства возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который, используя информационно-телекоммуникационные сети, призывал к оправданию террористических действий.
Установлено, что гражданин России, имея персональную страницу в популярной социальной сети, разместил комментарии к публикации, направленные на оправдание террористического акта, совершенного в 2020 году во Франции.
В октябре 2-й Западный окружной военный суд приговорил мужчину к штрафу в 350 тысяч рублей.
Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, сотрудники ФСБ Карелии задержали гражданина Узбекистана, финансировавшего террористов.
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