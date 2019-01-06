Сотрудники ГИБДД Карелии пойдут к церкви

ГИБДД Карелии проконтролирует безопасность дорожного движения во время рождественских праздников, сообщили в ведомстве.

В ночь с 6 на 7 января, когда верующие Карелии отметят один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово, сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме.

Мероприятия традиционно собирают большое количество людей и транспортных средств, что осложняет дорожную обстановку, многие едут на собственных автомобилях, как следствие, возникают проблемы с парковкой и передвижением пешеходов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ДПС будут дежурить около православных объектов.

Во избежание возможных затруднений в движении, ГИБДД Карелии обращается к водителям оставлять транспортные средства только там, где это не противоречит Правилам дорожного движения и требованиям сотрудников полиции.