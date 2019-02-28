Сотрудники ГИБДД Карелии провели жесткое задержание пьяного водителя

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В Муезерском районе нетрезвый водитель заблокировал двери автомобиля и не реагировал на требования сотрудников, сообщили в ГИБДД Карелии.
В полицию позвонил житель поселка Муезерский и сообщил о неадекватном поведении водителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-21099.
Водитель не выполнил законное требование об остановке и на большой скорости продолжил движение. Автопатруль последовал за нарушителем, включив проблесковые маяки, и повторяя через громкоговорящее устройство требование остановить машину.
За пределами поселка патрульный транспорт обогнал преследуемого и перекрыл дальнейшее движение, вынудив его остановиться.
Водитель отказался выходить из салона и заблокировал все двери. Для его задержания полицейский разбил боковое стекло со стороны водителя и, удерживая руль, разблокировал двери.
Вместе с водителем в автомобиле находились пассажиры – мужчина и женщина. При задержании никто из участников движения не пострадал.
Как выяснили сотрудники полиции, нарушитель 37-лет является местным жителем. Освидетельствование на месте показало, что мужчина пьян.
Административные материалы за нетрезвое вождение направлены для принятия решения в районный суд.
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