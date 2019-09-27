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Новости. Общество
11:20, 27 Сентября 2019
фото: © Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Сотрудники ГИБДД отобрали "шашечки" у лжетаксиста в Петрозаводске

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Водитель такси в Петрозаводске лишился спецатрибутики на машину, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело о незаконной деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.

В службе судебных приставов отмечают, что в настоящее время участились случаи, когда автолюбители с целью дополнительного дохода занимаются частным извозом в нарушении Федерального закона.

В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили автомобиль с установленной на крыше световой табличкой "такси" для проверки наличия документов на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров. В ходе проверки было установлено, что водитель не имел необходимого разрешения для осуществления данной деятельности.

Сотрудник ГИБДД составил протокол об административном правонарушении и изъял "шашки" такси. Материалы были направлены в суд для рассмотрения.

В отношении водителя вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. "Шашка" такси изъята как конфискат, чтобы данный предмет не использовался повторно.

Постановление вступило в законную силу, должнику необходимо оплатить штраф в течение 60 дней — срок для добровольного исполнения решения суда.

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Комментарии

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кир
2019-09-27 12:13:29
Беззубая фигня. Отобрать машину слабо? Слабо.
Гость
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