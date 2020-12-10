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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска будут искать пьяных водителей в выходные

Новости. Общество
17:12, 11 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД.

12 и 13 ноября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

"Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения", - говорится в заявлении инспекторов, размещенном в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии.

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