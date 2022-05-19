Сотрудники ГИБДД Петрозаводска протолкали сломавшийся автомобиль по дороге, соблюдая ПДД (ВИДЕО)

Госавтоинспекторы в Петрозаводске пришли на помощь водителю, у которого сломалась машина прямо на дороге в центре города.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» водитель написал слова благодарности двум сотрудникам ГИБДД, который 19 мая, кстати, в День пионерии, помогли ему в трудной ситуации.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые не проехали мимо и помогли в трудной ситуации», - написал водитель в соцсети.

Камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлели момент, как 19 мая в 18.36 на проспекте Карла Маркса двое сотрудников ГИБДД толкают машину.

На записи можно заметить, что госинспекторы протолкали автомобиль по дороге с соблюдением всех правил дорожного движения: на «красный» остановились, когда загорелась стрелка – повернули.