Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проведут для водителей-дачников бесплатные занятия

Первая встреча состоится 22 апреля в помещении Совета ветеранов, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

На бесплатных занятиях сотрудники Госавтоинспекции расскажут:

- о последних нововведениях в области обеспечения безопасности движения;

- о порядке оформления ДТП;

- о новых возможностях портала государственных услуг;

- об изменениях в организации дорожного движения в городе;

- обозначат аварийные участки улично-дорожной сети, разберут основные причины ДТП на них.

Психолог расскажет об особенностях управления транспортным средством в возрасте 60+.

Специалисты страховой компании расскажут об особенностях оформления полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на дачный период.

Первая встреча состоится 22 апреля в 14.00 в помещении Совета ветеранов Петрозаводска на ул. Дзержинского, 7.

Запись по телефону: 715-902