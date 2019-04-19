Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проведут для водителей-дачников бесплатные занятия
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Первая встреча состоится 22 апреля в помещении Совета ветеранов, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
На бесплатных занятиях сотрудники Госавтоинспекции расскажут:
- о последних нововведениях в области обеспечения безопасности движения;
- о порядке оформления ДТП;
- о новых возможностях портала государственных услуг;
- об изменениях в организации дорожного движения в городе;
- обозначат аварийные участки улично-дорожной сети, разберут основные причины ДТП на них.
Психолог расскажет об особенностях управления транспортным средством в возрасте 60+.
Специалисты страховой компании расскажут об особенностях оформления полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на дачный период.
Первая встреча состоится 22 апреля в 14.00 в помещении Совета ветеранов Петрозаводска на ул. Дзержинского, 7.
Запись по телефону: 715-902
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