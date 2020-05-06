Сотрудники ГИБДД попали в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль ДПС с включенными маячками попал в аварию на перекрестке в Петрозаводске.

Камера компании "Сампо.ру" запечатлела, как сегодня, 7 мая, в 14.06 на перекрестке пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой столкнулись два автомобиля.

Одним из участников ДТП был автомобиль ГИБДД, который выехал на перекресток с включенным маячковым сигналом под запрещающий сигнал светофора.

Столкновение со вторым транспортным средством произошло по касательной.

В аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.