890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса 4
Сегодня 10:57
Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии 2
Новое
Сегодня 14:38
Льготники Карелии могут выписать рецепты на лекарства по телефону
06.05.2020 18:20
Индекс самоизоляции в Петрозаводске снизился до 2.1 8
06.05.2020 16:34
Нездоровое питание
Сегодня 13:36

Сотрудники ГИБДД попали в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:10, 07 Мая 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Автомобиль ДПС с включенными маячками попал в аварию на перекрестке в Петрозаводске.

Камера компании "Сампо.ру" запечатлела, как сегодня, 7 мая, в 14.06 на перекрестке пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой столкнулись два автомобиля.

Одним из участников ДТП был автомобиль ГИБДД, который выехал на перекресток с включенным маячковым сигналом под запрещающий сигнал светофора.

Столкновение со вторым транспортным средством произошло по касательной.

В аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
?ртем ?ихонов
2020-05-07 16:15:01
Один дебил, второй за ним!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Чтиво

Сегодня 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск украшают к 9 мая
Сегодня 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»