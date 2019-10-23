Сотрудники ГИБДД прервали утреннюю поездку пьяного водителя по Петрозаводску

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии в ходе утренней проверки водителей на трезвость отстранили от управления пьяного водителя, сообщили в ведомстве.

В среду 23 октября в 7.55 на ул. Сулажгорская, в районе дома №85, инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС в ходе профилактического рейда остановили автомобиль Renault Fluence.

Водитель Renault, 41-летний петрозаводчанин, находился с признаками опьянения, но с показаниями алкотестера не согласился. Дальнейшее освидетельствование мужчина прошел в медицинском учреждении, где был установлен факт его опьянения. В отношении водителя составлены административные материалы. Автомобиль был перемещен на штрафную стоянку.

ГИБДД сообщает, что с начала года в Карелии были отстранены от управления транспортными средствами более 1700 нетрезвых нарушителей правил дорожного движения, 195 из которых сели пьяными за руль повторно.