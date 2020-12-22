Сотрудники ГИБДД скрытно понаблюдали за водителями и поймали нарушителей (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска провела операцию " Перекресток" с использованием автомобиля скрытого патрулирования.

О результатах Госавтоинспеция рассказала на своей странице Вконтакте.

Автоинспекторы скрытно наблюдали за соблюдением водителями правил проезда перекрестков. Полицейские обращали внимания на маневрирование автомобилей и их расположение на проезжей части, выполнение требований сигналов светофоров и соблюдение очередности проезда, требований дорожных знаков и других правил дорожного движения.

В результате, два водителя привлечены к административной ответственности за тонировку и нарушение требования дорожного знака "Направление движения по полосе".