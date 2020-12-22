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Сотрудники ГИБДД скрытно понаблюдали за водителями и поймали нарушителей (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 23 Декабря 2020
фото: группа "Госавтоинспекция Петрозаводска" Вконтакте
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ГИБДД Петрозаводска провела операцию " Перекресток" с использованием автомобиля скрытого патрулирования.

О результатах Госавтоинспеция рассказала на своей странице Вконтакте.

Автоинспекторы скрытно наблюдали за соблюдением водителями правил проезда перекрестков. Полицейские обращали внимания на маневрирование автомобилей и их расположение на проезжей части, выполнение требований сигналов светофоров и соблюдение очередности проезда, требований дорожных знаков и других правил дорожного движения.

В результате, два водителя привлечены к административной ответственности за тонировку и нарушение требования дорожного знака "Направление движения по полосе".

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Комментарии

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кир
2020-12-23 11:03:12
Сколько денег взяли без оформления?
Горожанин
2020-12-23 09:35:36
Аж два водителя?! Я по пути в магазин и обратно по два десятка нарушений вижу регулярно
Гость
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