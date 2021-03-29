Сотрудники ГИБДД увидели в интернете, как водитель в Петрозаводске нарушил ПДД, и оштрафовали его (ВИДЕО)

По факту нарушения ПДД, опубликованного в средствах массовой информации, ГИБДД Петрозаводска привлекла к административной ответственности водителя-нарушителя.

В госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что 18 марта в 17.15 в районе дома № 47 по Лесному проспекту водитель автомобиля Subaru Forester в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Данное нарушение было зафиксировано авторегистратором другого участника движения. Позже видео с нарушением ПДД появилось в интернете, в СМИ.

Госавтоинспекция провела проверку по факту публикации нарушения и выяснила, что водителем автомобиля Subaru, который проехал перекресток на красный свет, оказался 49-летний мужчина.

В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере тысячи рублей.

За повторное совершение данного правонарушения предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4- 6 месяцев.