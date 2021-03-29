Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию
29.03.2021 14:07
В Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса
29.03.2021 20:40
Импланты выпали из груди женщины из-за неудачной пластики
29.03.2021 23:30
В центре Петрозаводска внедорожник провалился в яму на дороге (ШОК-ФОТО) 24
Новое
Сегодня 10:43
Суд отправил двух жителей Карелии в колонию за подрыв банкоматов в Вологодской области
29.03.2021 16:24
В Петрозаводске водитель устроил ДТП, совершив загадочный маневр (ВИДЕО) 2
29.03.2021 14:08
Власти Петрозаводска: Границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся 17
29.03.2021 14:45
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач 5
Сегодня 08:20

Сотрудники ГИБДД увидели в интернете, как водитель в Петрозаводске нарушил ПДД, и оштрафовали его (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:17, 30 Марта 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

По факту нарушения ПДД, опубликованного в средствах массовой информации, ГИБДД Петрозаводска привлекла к административной ответственности водителя-нарушителя.

В госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что 18 марта в 17.15 в районе дома № 47 по Лесному проспекту водитель автомобиля Subaru Forester в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Данное нарушение было зафиксировано авторегистратором другого участника движения. Позже видео с нарушением ПДД появилось в интернете, в СМИ.

Госавтоинспекция провела проверку по факту публикации нарушения и выяснила, что водителем автомобиля Subaru, который проехал перекресток на красный свет, оказался 49-летний мужчина.

В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере тысячи рублей.

За повторное совершение данного правонарушения предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4- 6 месяцев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-03-30 11:33:23
Я то думал почему их ( гибдд) на дорогах нет , а они оказывается в интернете все сидят .)))) :)
кир
2021-03-30 11:27:18
Я плакаль.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?
26.03.2021, 16:14
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2021 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021" 1
29.03.2021 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»