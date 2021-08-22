Сотрудники ГИБДД в Петрозаводске строго контролируют парковку у ж/д вокзала, где негде поставить машину

У вокзала в центре Петрозаводска автомобилистам, подъезжающим встречать пассажиров поезда, негде оставить машину.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель Петрозаводска, который рассказал, что в минувшее воскресенье он поехал встречать родственника, который должен был прибыть из Санкт-Петербурга на «Ласточке» в 22.59, в это же время с перрона уходил другой поезд, на который подвезли пассажиров, — в результате на площади Гагарина скопилось огромное количество автомобилей, парковаться было негде.

«Машины вставали на аварийку — были все, как обычные водители, так и таксисты. В самый пик, когда встретились автомобилисты, которые провожали поезд, и те, кто встречал, на площадь с включенными проблесковыми маячками въехали доблестные сотрудники ГИБДД, разгоняя всех неправильно вставших с помощью громкоговорителя. Огромная вереница машин выехала на круг, за ними ГИБДД. Водители надеялись вернуться к вокзалу, но спецмашина строго контролировала движение, не давая совершить незаконную парковку. Так, автомобиль ДПС сделал шесть кругов», — рассказал водитель.

Автомобилист отметил, что вопрос с парковкой у вокзала был всегда и никак не может решиться на протяжении десятка лет.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, но пока вопрос остается открытым.