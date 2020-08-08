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Сотрудники ГИБДД вывели из леса двух любительниц грибов, заблудившихся под Петрозаводском

Новости. Общество
09:30, 09 Августа 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Прионежские полицейские разыскали заблудившихся в лесу петрозаводчанок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 7 августа, в 15.35 в дежурную часть полиции Прионежского района поступило тревожное сообщение. Две петрозаводчанки на машине отправились за грибами, но, оставив авто на дороге и углубившись в лес, не смогли найти выход из чащи. По телефону потерявшиеся жительницы Карелии обозначили примерный отрезок дороги, где бросили транспорт.

Поблизости проходил маршрут патрулирования наряда ДПС, и так как экипаж был недалеко от указанного места, автоинспекторы были направлены на помощь потеряшкам.

Младшие лейтенанты полиции Артем Лукьяненко и Александр Дробишюс быстро заметили нужный припаркованный автомобиль и вышли в лес на поиски. К счастью, любительниц тихой охоты все завершилось благополучно. Петрозаводчанки услышали голоса звавших их полицейских и смогли сориентироваться.

Женщины поблагодарили правоохранителей за грамотные и оперативные действия.

Полиция Карелии напоминает: в разгар ягодно-грибного сезона важно соблюдать элементарные правила безопасности! Всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон (даже если "на минуточку" отправляетесь проверить "ту полянку") Всегда рассказывайте близким, куда именно вы отправились и когда планируете вернуться! При себе жизненно необходимо иметь: яркую одежду, свисток, спички, нож.

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Комментарии

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Боря
2020-08-09 11:02:46
Молодцы,чего тут скажешь!
Теперь обязаны на них жениться! Есть такая "традиция"!?!
Гость
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