Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Новое место для пробок": установка знаков вызвала противоречивую реакцию водителей Петрозаводска 7
Сегодня 11:02
Прохожие в Петрозаводске пытались спасти бабушку от мошенников, но это не помогло 2
Сегодня 10:50
Следком Карелии рассказал подробности дела экс-следователя ведомства, подозреваемого в мошенничестве 12
02.04.2021 22:58
Искатель сокровищ раскопал могилу в погоне за знаменитым кладом и попал в тюрьму 3
02.04.2021 21:30
Кандидатка на должность учителя школы в Карелии оказалась мошенницей: на кону был миллион 6
Сегодня 12:34
Легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:12
Поджог стал причиной пожара в доме в Петрозаводске: десятки людей эвакуированы 11
Сегодня 13:08
Объявлен состав ведущих "Дома-2" после перезапуска 7
02.04.2021 19:40

Сотрудники ГИМС измерили толщину льда на водоемах Карелии и посоветовали не рисковать

Новости. Общество
14:43, 03 Апреля 2021
фото: МЧС по РК
Загрузка...

Сотрудники Пряжинского инспекторского участка ГИМС провели контрольные замеры ледовой обстановки на озере Чогозеро и реке Шуя.

О результатах сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

"На озере, средние показатели составляют от 45 до 50 сантиметров. Структура льда неоднородная. Верхний слой – это замерзший снег, на поверхности уже есть вода", - говорится в сообщении.

Специалисты обратились к жителям Карелии с призывом не выезжать на лед водоемов на автотранспорте.

"Не допускайте выезда на лед и не подвергайте себя и ваших пассажиров смертельной опасности. При выходе на лёд помните, что следует соблюдать осторожность в местах, где имеется быстрое течение, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоемы ручьи и вливаются теплые сточные воды. Если на снежном покрове имеются проталины, остановитесь! Возможно, здесь была полынья или промоина, не успевшая покрыться прочным льдом", - пояснили в МЧС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Аналитика

02.04.2021 16:28
Обществоведение
Дом для "батончиков"
Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 1
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
01.04.2021 12:00
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
29.03.2021 12:03
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»