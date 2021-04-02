Сотрудники ГИМС измерили толщину льда на водоемах Карелии и посоветовали не рисковать

Сотрудники Пряжинского инспекторского участка ГИМС провели контрольные замеры ледовой обстановки на озере Чогозеро и реке Шуя.

О результатах сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

"На озере, средние показатели составляют от 45 до 50 сантиметров. Структура льда неоднородная. Верхний слой – это замерзший снег, на поверхности уже есть вода", - говорится в сообщении.

Специалисты обратились к жителям Карелии с призывом не выезжать на лед водоемов на автотранспорте.

"Не допускайте выезда на лед и не подвергайте себя и ваших пассажиров смертельной опасности. При выходе на лёд помните, что следует соблюдать осторожность в местах, где имеется быстрое течение, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоемы ручьи и вливаются теплые сточные воды. Если на снежном покрове имеются проталины, остановитесь! Возможно, здесь была полынья или промоина, не успевшая покрыться прочным льдом", - пояснили в МЧС.