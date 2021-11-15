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Сотрудники колонии в Карелии к Новому году превратились в Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу

Новости. Общество
18:00, 21 Декабря 2021
фото: © УФСИН Карелии

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В исправительной колонии №1 в Сегежском районе прошел утренник для детей сотрудников учреждения, сообщили в УФСИН карелии.

Сотрудники исправительной колонии №1 на один день перевоплотились в сказочных героев и разыграли перед юными зрителями новогоднее, театральное представление. Ребята водили хороводы, пели песни и рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения. Лиса Алиса, Кот Базилио, Баба-яга, Кощей Бессмертный проводили веселые конкурсы.

Наградой артистам, участвовавшим в сказочном представлении, были веселые детские улыбки, громкий смех и бурные аплодисменты зрителей. Атмосфера хорошего, веселого праздника сопровождала весь утренник.

Проведение новогоднего утренника для детей - многолетняя традиция учреждения. Сказочное представление, устроенное для детей, понравилось и взрослым, которые присутствовали на празднике.

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Комментарии

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Суэнвик
2021-12-21 18:13:46
Молодцы!
Местечковый блогер
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Ночному фотографу не показывайте. Он туда скоро заедет на пятнашку.
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