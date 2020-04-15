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Сотрудники комитета ЖКХ проведут "горячую линию" для петрозаводчан

Новости. Общество
18:00, 15 Апреля 2020
фото: © freepik.com
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В период отмены приемов граждан по поручению Ирины Мирошник организована работа горячей линии, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации Петрозаводска полностью отменен прием посетителей. Однако жители карельской столицы смогут задать вопросы специалистам комитета ЖКХ.

Горячая линия с участием руководителей управлений состоится 16 апреля, с 14.00 до 16.00. 

На вопросы ответят:

- начальник управления жилищного хозяйства Ольга Олеговна Морозова – 71-33-15;
- начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Сергеевич Масляков – 71-36-45;
- начальник управления благоустройства и экологии Анна Владимировна Дудырина – 71-35-72;
- начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Дмитриевич Сергеев – 70-61-57.

Напомним, в России введут запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ.

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