Сотрудники комитета ЖКХ проведут "горячую линию" для петрозаводчан

В период отмены приемов граждан по поручению Ирины Мирошник организована работа горячей линии, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации Петрозаводска полностью отменен прием посетителей. Однако жители карельской столицы смогут задать вопросы специалистам комитета ЖКХ.

Горячая линия с участием руководителей управлений состоится 16 апреля, с 14.00 до 16.00.

На вопросы ответят:

- начальник управления жилищного хозяйства Ольга Олеговна Морозова – 71-33-15;

- начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Сергеевич Масляков – 71-36-45;

- начальник управления благоустройства и экологии Анна Владимировна Дудырина – 71-35-72;

- начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Дмитриевич Сергеев – 70-61-57.



Напомним, в России введут запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ.