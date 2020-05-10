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Сотрудники ковид-центра Петрозаводска помещены в обсерватор

Новости. Общество
13:18, 11 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Ковид-центры и закрытые медицинские учреждения в Карелии перешли на вахтенный метод работы.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он подвел итоги работы медиков, которые трудились без выходных и праздников. Все это время амбулаторная служба выезжала во все очаги инфекции для предупреждения и остановки цепочки передачи ковид от человека к человеку. Продолжали работать стационары.

"Уважаемые коллеги, вы боролись за каждого больного, благодаря вашему профессионализму и ответственности мы не потеряли ни одного пациента. Спасибо вам за стойкость и мужество в противостоянии COVID-19. Безопасность медиков и членов их семей требует особого внимания. Именно поэтому принято решение о работе ковид-центров и закрытых медицинских учреждений, таких как Республиканская психиатрическая больница, вахтовым способом", - написал на своей странице в "Вконтакте" Михаил Охлопков. 

В результате все медицинские работники, которые были "на передовой" с самого начала деятельности петрозаводского ковид-центра, уже помещены в обсерватор, где будут находиться в течение двух недель, чтобы избежать угрозы заражения родных и близких.

"Новая смена специалистов приступила к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией на базе Госпиталя для ветеранов войн. Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал привлечены из сформированного Минздравом Карелии резерва медицинских кадров для работы в ковид-центрах. Все специалисты прошли соответствующую подготовку. Руководит ими, как и первым составом центра, опытный врач реаниматолог Алексей Борисович Жидков", - написал глава Минздрава Карелии.

Ранее заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков рассказал о работе в условиях эпидемии.

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