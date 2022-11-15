Сотрудники мэрии измерили толщину льда на озерах Петрозаводска

В администрации карельской столицы проверили, наксколько безопасно выходить на поверхность городских водоемов.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 16 декабря сотрудники администрации вместе с инспекторами ГИМС обследовали городские водоемы, проверив состояние запрещающих знаков и толщину льда.

«На Ключевском карьере толщина ледового покрытия составляет 21 см, на Логмозере — 25 см, на озере Четырёхвëрстном — 28 см. Такие показатели позволяют выходить на лед, однако делать это нужно с осторожностью. На Онежском озере ледовый покров пока не сформировался», — сообщили в администрации.

Оценка ледовой обстановки будет проводиться регулярно.

В мэрии напомнили, что в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону — 01 (с мобильного — 112) или в ЕДДС Петрозаводска по номеру — 051.