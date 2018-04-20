Сотрудники мэрии убрали незаконную рекламу еще с четырех улиц Петрозаводска

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в администрации города.

Сотрудники администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения "ЦРСУ" при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций на улицах Гоголя, Медвежьегорской, проспектах Первомайском и Лесном.

Администрация Петрозаводского городского округа вновь напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что на основании закона "О рекламе" установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Собственникам рекламных конструкций предлагается в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами администрации Петрозаводска, а расходы будут взысканы в судебном порядке.