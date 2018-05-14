Сотрудники Минприроды и полиции не обнаружили кабанов в Петрозаводске

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения о выходе кабанов к жилым домам Петрозаводска.

В минувшие выходные в СМИ и соцсетях появились фотографии и видео кабанов, которые прогуливались по Петрозаводску.

По информации ведомства, 13 и 14 мая сотрудники республиканского министерства природных ресурсов и экологии совместно с представителями полиции осмотрели территории микрорайонов: Сайнаволок, Ключевая, Зарека, в том числе прибрежную полосу вдоль Онежского озера для отлова кабанов и перемещения в лес.

"С учетом большой протяженности периметра осматриваемых участков и устоявшейся жаркой погодой, сотрудникам, осуществляющим рейд, не удалось найти животных, а только определить предполагаемое место нахождения кабанов", - говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия по отлову животных продолжаются.

В случае обнаружения кабанов министерство просит жителей незамедлительно сообщить по телефону – 79-67-47, или +79210143520.