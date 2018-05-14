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Новости. Общество
15:48, 14 Мая 2018

Сотрудники Минприроды и полиции не обнаружили кабанов в Петрозаводске

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Министерство природных ресурсов и экологии Карелии отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения о выходе кабанов к жилым домам Петрозаводска.

В минувшие выходные в СМИ и соцсетях появились фотографии и видео кабанов, которые прогуливались по Петрозаводску.

По информации ведомства, 13 и 14 мая сотрудники республиканского министерства природных ресурсов и экологии совместно с представителями полиции осмотрели территории микрорайонов: Сайнаволок, Ключевая, Зарека, в том числе прибрежную полосу вдоль Онежского озера для отлова кабанов и перемещения в лес.

"С учетом большой протяженности периметра осматриваемых участков и устоявшейся жаркой погодой, сотрудникам, осуществляющим рейд, не удалось найти животных, а только определить предполагаемое место нахождения кабанов", - говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия по отлову животных продолжаются.

В случае обнаружения кабанов министерство просит жителей незамедлительно сообщить по телефону – 79-67-47, или +79210143520.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-05-14 17:05:58
ждут, когда группа кабанов в дежурную службу зайдет и всем "стадом" заявление напишут. да и то - не факт, что "обнаружат". "нет оснований не доверять"... нет трупа - нет дела :)
кир
2018-05-14 16:02:25
Ментам верить нельзя. Они ничего не могут найти. Находят случайно, "иногда не желая того". Где быстрое реагирование на мотоциклах? Или "спящие ячейки" ментов? Помимо кабанов есть другие задачи. Многие ищут закладки с наркотическими средствами. Нужны жесткие законы.
Неравнодушный
2018-05-14 15:52:04
Кто ж так ищет?
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