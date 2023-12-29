Сотрудники МВД Карелии поздравили детей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

Добрую традицию поддержали и в Петрозаводске.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, в этом году ежегодная всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» получила широкий отклик во многих районах республики. Добрую традицию поддержали и в Петрозаводске.

Так, сотрудники ЦВСНП МВД по республике совместно с инспектором ПДН Отдела полиции № 3 УМВД Петрозаводска и представителем комиссии по делам несовершеннолетних посетили по месту жительства бывших воспитанников.

Полицейские поздравили детей с праздником, вручили новогодние подарки, а также провели профилактические беседы. Внимание уделили и законным представителям несовершеннолетних, которым напомнили об обязанностях по воспитанию.

Инспектор ПДН и участковый уполномоченный Отдела полиции № 1 УМВД Петрозаводска провели праздничную акцию с воспитанниками филиала ЦПД «Надежда». Кроме того, полицейские совместно с воспитателем Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского поздравили и вручили подарки детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Своих подопечных навестили и инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 2 УМВД Петрозаводска. При участии Деда Мороза они подарили новогодние настроение семьям, состоящим на учете в органах внутренних дел. В ходе встречи полицейские напоминали ребятам о правилах безопасности и желали весело и с пользой провести новогодние каникулы.