Сотрудники полиции нашли исчезнувшую жительницу Карелии

Пропавшая жительница поселка Матросы найдена, сообщили в карельской полиции.

Полицейские обнаружили пропавшую даму из поселка Матросы. В МВД сообщают, что криминальной составляющей в истории исчезновения нет.

«Полиция Пряжинского района сообщает об успешном окончании розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшей жительницы поселка Матросы, объявление о розыске которой публиковалось вчера. Криминальная составляющая в исчезновении отсутствует», — говорится в сообщении МВД.

В полиции пояснили, что местонахождение женщины было установлено с помощью информации, полученной от граждан.