Сотрудники «РКС-Петрозаводск» передали гуманитарную помощь добровольцам

Работники группы компаний «РКС-Петрозаводск» приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи для добровольцев из Карелии, которые сейчас находятся на территории Донбасса.

В региональный штаб Общероссийского народного фронта от сотрудников АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт.» Карелия» передали строительные инструменты, одежду и обувь, электрическое оборудование, газовые плиты и бензопилы, а также рюкзак с рамой и набор инструментов для грузовых машин.

Отправить гуманитарную помощь в ЛДНР планируется 25 сентября. Поддержать добровольцев и принять участие в акции может каждый желающий. Вещи принимаются по адресу ул. Дзержинского, 3, каб. 4 с 9.00 до 17.30. Тел. 8(8142) 59-57-84.

Список необходимого можно посмотреть на странице социальной сети «ВКонтакте» сопредседателя регионального штаба ОНФ Карелии Анны Лопаткиной.