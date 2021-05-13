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Сотрудники «РКС-Петрозаводск» приняли участие в акции «Сад памяти»

Новости. Общество
17:15, 14 Мая 2021
фото: © «РКС-Петрозаводск»
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Акция «Сад памяти», организованная в память о погибших в Великой Отечественной войне, состоялась в нескольких районах города.

Сотрудники «РКС-Петрозаводск» присоединились к акции 12 и 13 мая.

В районах Октябрьского проспекта и Древлянки все желающие петрозаводчане могли посадить саженцы деревьев. На аллее Первая Древлянка высадили 20 берёз, а на бульваре Победы теперь растут яблони, лиственницы, голубые ели и рябины.

«Сад памяти» в прошлом году объединил 85 регионов России и более 50 стран. Было высажено 27 миллионов деревьев, в этом году акция стала еще масштабнее. Петрозаводчане приходили с детьми, инициативным жителям города объяснили, как правильно посадить дерево, а также раздали необходимый инвентарь. Школьники и взрослые с радостью принимались за ответственное дело — посадку деревьев, многие обещали приглядывать за растениями, высаженными своими руками. Спасибо неравнодушным жителям города!

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