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Коммунальщики Петрозаводска работают, несмотря на коронавирус

Новости. Общество
15:51, 09 Апреля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Пока большинство петрозаводчан во время самоизоляции находятся дома, "РКС-Петрозаводск"  работает для того, чтобы сердце города продолжало биться: чтобы в домах, больницах, у пожарных и в продуктовых магазинах круглосуточно были вода и тепло.

Сейчас в компании с особой ответственностью относятся к безопасности потребителей и персонала: каждое утро рабочий день сотрудников начинается с измерения температуры тела, в случае отклонения от нормы, работника отправляют домой – вызывать врача. Сотрудникам выданы респираторы, очки и другие средства индивидуальной защиты в полном объеме. На каждом участке у работников есть антисептики для рук, персонал автотранспортного цеха в конце рабочего дня обязательно обрабатывает транспорт и технику дезинфицирующими средствами.

Несмотря на введенный режим самоизоляции, петрозаводчане ежедневно обращаются в диспетчерские службы "РКС-Петрозаводск" за помощью. Сотрудники в любые погодные условия, при любой эпидемиологической ситуации делают свою работу: устраняют повреждения и засоры, которых, к сожалению, меньше не становится. Только на прошлой неделе работники АО "ПКС-Водоканал" устранили 5 повреждений и 37 засоров.

"РКС-Петрозаводск" убедительно просят петрозаводчан правильно эксплуатировать сети, в том числе и канализацию. Если вы заметили повреждение на сетях, обращайтесь по телефонам 71-00-52 (АО "ПКС-Тепловые сети") и 76-64-04 (АО "ПКС-Водоканал").

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