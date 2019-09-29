Сотрудники Следкома Карелии обсудили с воспитанниками центра "Надежда" преступность
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В пятницу, 27 сентября, было проведено заседание рабочей группы по оказанию шефской помощи детским учреждениям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники отдела криминалистики следственного управления провели встречу с воспитанниками центра "Надежда", с которыми провели беседу на тему "Подростковая преступность и правовая грамотность".
С подростками обсудили вопросы предупреждения совершения правонарушений и преступлений, а также вопросы, направленные на исключение фактов самовольных уходов из учреждений.
Руководитель следственного управления поручил запросить в УФССП по Карелии сведения о динамике исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и применении мер ответственности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в связи с неисполнением ими судебных решений.
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