Сотрудники Следкома Карелии обсудили с воспитанниками центра "Надежда" преступность

В пятницу, 27 сентября, было проведено заседание рабочей группы по оказанию шефской помощи детским учреждениям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники отдела криминалистики следственного управления провели встречу с воспитанниками центра "Надежда", с которыми провели беседу на тему "Подростковая преступность и правовая грамотность".



С подростками обсудили вопросы предупреждения совершения правонарушений и преступлений, а также вопросы, направленные на исключение фактов самовольных уходов из учреждений.

Руководитель следственного управления поручил запросить в УФССП по Карелии сведения о динамике исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и применении мер ответственности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в связи с неисполнением ими судебных решений.