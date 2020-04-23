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Сотрудники УФСИН и МВД задержали на вокзале в Петрозаводске рецидивиста с наркотиками

Новости. Общество
11:21, 24 Апреля 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали находившегося в федеральном розыске молодого петрозаводчанина.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, 20-летний житель Петрозаводска ранее был осужден за кражу и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Данный гражданин состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции Петрозаводска и уклонялся от контроля. По оперативной информации, осужденный скрывался на территории Санкт - Петербурга и Пермского края.

Но 23 апреля в 23.00 на железнодорожном вокзале Петрозаводска в результате межведомственной операции сотрудниками ведомств он был задержан, когда приехал поездом из Санкт-Петербурга.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством в крупном размере. Общий вес изъятого вещества составил не менее10 граммов.

По данному факту следственными органами проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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banan
2020-04-24 13:46:49
Сколько можно писать уже. Из раза в раз. Гражданин везет 10гр г-на. На них он заработает чистыми 10тр, на сбыте 9-10 грамма г-на его обязательно поймают и впаяют по минималке 5 лет, из которых он отсидит при хорошем поведении 3 года. Это 3,3тр в год. Весь его заработок при условии, что адвокат будет бесплатный (ага, конечно) - это 270р/мес. Практически любой неквалифицированный работник чего угодно в день получает больше. Плюс потерянное время и прикрывшиеся перспективы. Может стоит перестать считать себя Эскабарами?)
Njkdez
2020-04-24 13:17:20
кир, болен ты, и твой мер Петрозаводска которая позволяет процветать секс шопам в центре Столицы Карелии.
кир
2020-04-24 13:30:45
Njkdez, не мой, а твой. Я не выбирал её. А ты болен, хотя это не моё дело.
Njkdez
2020-04-24 12:40:10
кир, вы умно пользуетесь штучками из секс шопа на пр. Ленина?
кир
2020-04-24 13:09:26
Njkdez, больной на этой почве? Бывает. :)
Njkdez
2020-04-24 12:21:32
кир, умник. Что ты сделал хорошего для земляков? Секс шоп на пр. Ленина открыл вместе с Мирошник?
кир
2020-04-24 12:26:01
Njkdez, умников несколько на этом сайте. Ты не входишь в их число. :)
кир
2020-04-24 11:43:10
Куличи ждут его на зоне.
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