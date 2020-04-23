Сотрудники УФСИН и МВД задержали на вокзале в Петрозаводске рецидивиста с наркотиками

Сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали находившегося в федеральном розыске молодого петрозаводчанина.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, 20-летний житель Петрозаводска ранее был осужден за кражу и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Данный гражданин состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции Петрозаводска и уклонялся от контроля. По оперативной информации, осужденный скрывался на территории Санкт - Петербурга и Пермского края.





Но 23 апреля в 23.00 на железнодорожном вокзале Петрозаводска в результате межведомственной операции сотрудниками ведомств он был задержан, когда приехал поездом из Санкт-Петербурга.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством в крупном размере. Общий вес изъятого вещества составил не менее10 граммов.

По данному факту следственными органами проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.