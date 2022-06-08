Сотрудники закрывшегося «Макдоналдса» в Петрозаводске намерены вернуться на работу

Отправленные в простой из-за санкций работники «Макдональдса» в Петрозаводске в ближайшее время намерены приступить к работе.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Сейчас в простое из-за ухода иностранных компаний остается 292 сотрудника, в том числе, 136 работников «Макдональдса». Они «в ближайшее время планируют возобновить работу», пояснили в Управлении.

Ранее сеть общественного питания «Вкусно и точка» объявила о планах открыть свои рестораны вместо «Макдональдса». Первый такой ресторан уже заработал в Москве. На логотипе сети изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер.

По словам руководителя Управления труда и занятости Карелии Елены Фроловой, уведомлений от работодателей о массовых сокращениях в коллективах в органах службы занятости не поступало. По закону они должны это сделать не позднее, чем за три месяца.

Кроме того, вернулись на рабочие места 40 сотрудников торговых точек ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ» в Карелии.