Сотрудников местных администраций в Карелии наказали за нежелание собирать долги

Была активизирована работа органов местного самоуправления по взысканию задолженности по арендным платежам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что органами местного самоуправления в Муезерском районе проводится недостаточная претензионная и исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам.



"Непоступление в муниципальные бюджеты денежных сумм ставит под угрозу исполнение бюджетных обязательств и приводит к росту задолженности по неналоговым платежам", – сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

Главам администраций Муезерского района, Ледмозерского и Ребольского сельских поселений внесены представления об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрация Ледмозерского сельского поселения направило иск о взыскании задолженности по арендным платежам на сумму более 700 тысяч рублей.