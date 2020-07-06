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Сотрудников местных администраций в Карелии наказали за нежелание собирать долги

Новости. Общество
18:40, 06 Июля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Была активизирована работа органов местного самоуправления по взысканию задолженности по арендным платежам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что органами местного самоуправления в Муезерском районе проводится недостаточная претензионная и исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам.

"Непоступление в муниципальные бюджеты денежных сумм ставит под угрозу исполнение бюджетных обязательств и приводит к росту задолженности по неналоговым платежам", – сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

Главам администраций Муезерского района, Ледмозерского и Ребольского сельских поселений внесены представления об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрация Ледмозерского сельского поселения направило иск  о взыскании задолженности по арендным платежам на сумму более 700 тысяч рублей.

 

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Комментарии

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