Сотрудница "сверху" с помощью телефона обокрала торговую сеть в Петрозаводске

Лжесотрудница похитила у торговой сети 60 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В субботу, 6 июля, в полицию Петрозаводска обратились представители одной из торговых сетей и сообщили об обманном хищении денег.



Как выяснили полицейские, днем в одну из точек позвонили. Неизвестная женщина представилась работницей администрации торговой сети. Она пояснила, что на объект вскоре привезут оборудование. Поставку следовало срочно оплатить. Поэтому неизвестная потребовала быстро перевести деньги на определенные номера телефонов. Исполнительница сделала все, как велели "сверху", заимствовав выручку. Лишь после представительница магазина перезвонила в офис – так и выяснилось, что 60 тысяч рублей были перечислены абсолютно посторонним лицам.

Подобная схема нередко используется злоумышленниками. В заведениях торговли, общественного питания, развлекательной и гостиничной сферы принято без бюрократии решать финансовые вопросы. Это обстоятельство играет на руку мошенникам. Тем, кто на местах имеет доступ к средствам организаций и предприятий следует все время помнить, что "звонок директора" может оказаться ловушкой.