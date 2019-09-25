Сотруднице УФСИН Карелии дали медаль, за то, что она поймала мать осужденного на взятке

Сотрудницу УФСИН Карелии наградили медалью "За доблесть в службе", сообщили в ведомстве.

Начальник УФСИН России по Республике Карелия полковник внутренней службы Александр Терех наградил медалью "За доблесть в службе" лейтенанта внутренней службы Елену Художилову за предотвращение коррупционного преступления.

Напомним, в апреле 2019 года мать молодого человека, который был осужден к обязательным работам за пьяную езду, дала взятку сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, чтобы избежать отбывание наказания.

Факт передачи должностному лицу проходил под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Карелия и сотрудников регионального УФСБ. В момент передачи денежных средств гражданка была задержана.

В отношении женщины, пытавшейся дать взятку, было возбуждено уголовное.

Петрозаводский городской суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.