Сотруднице УФСИН Карелии дали медаль, за то, что она поймала мать осужденного на взятке
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Сотрудницу УФСИН Карелии наградили медалью "За доблесть в службе", сообщили в ведомстве.
Начальник УФСИН России по Республике Карелия полковник внутренней службы Александр Терех наградил медалью "За доблесть в службе" лейтенанта внутренней службы Елену Художилову за предотвращение коррупционного преступления.
Напомним, в апреле 2019 года мать молодого человека, который был осужден к обязательным работам за пьяную езду, дала взятку сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, чтобы избежать отбывание наказания.
Факт передачи должностному лицу проходил под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Карелия и сотрудников регионального УФСБ. В момент передачи денежных средств гражданка была задержана.
В отношении женщины, пытавшейся дать взятку, было возбуждено уголовное.
Петрозаводский городской суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
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