Сотрудницы ГИБДД напоили дальнобойщиков горячим чаем

Сотрудницы Госавтоинспекции поздравили водителей на трассе "Кола" с наступающим праздником, сообщили в ГИБДД Карелии.

Поздравительный рейд был организован сотрудницами Госавтоинспекции совместно с представительством регионального Управления дорог "Кола" и Общественным Советом при МВД Карелии.



ГИБДД Карелии

Для водителей, а это в большинстве транзитные грузоперевозчики, был организован горячий чай и угощения. Утомленные дальней дорогой, водители с удовольствием покидали кабины своих авто и принимали участие в акции.



ГИБДД Карелии

Организаторы мероприятия напомнили водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха за рулем, обращали внимание на особенности зимней дороги. Каждый водитель получил информационный буклет с рекомендациями от Госавтоинспекции и подарки с тематической символикой.