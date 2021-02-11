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"Причины протеста – бедность, несправедливость, коррупция, репрессии": коммунисты проведут митинг в Петрозаводске

Новости. Политика
14:33, 12 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В рамках Всероссийской акции протеста 23 февраля представители карельского отделения КПРФ планируют провести митинг на Студенческом бульваре.

Об этом рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов.

Представители КПРФ подали уведомление властям города и республики о проведении публичного мероприятия 23 февраля с 13 до 14.30 на Студенческом бульваре, возле "Молекулы".

Темы митинга –  рост цен и тарифов, обнищание населения, социальная несправедливость. Коммунисты призывают выступить против замены всеобщего очного обучения - дистантом, против беззакония и политических репрессий в стране и др.

"Социальные и экономические причины протеста – бедность, несправедливость, коррупция, репрессии... Народ устал от творящегося в стране беспредела и будет выходить на улицы, - говорит Евгений Ульянов. - Никто не делает так много для выхода людей на протестные акции как прогнившая система власти своими безумными инициативами и антинародными реформами. Мы выходим против разрушения образования и медицины, против пенсионной реформы, против коррупции и нищеты, против узурпации власти и фальсификации выборов".

Напомним, 23 февраля ЦК КПРФ и Всероссийский штаб протестного движения проводит общероссийскую акцию протеста. Митинги и демонстрации КПРФ пройдут во всех крупных городах страны и охватят широкий круг вопросов. Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных требований к власти.

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Комментарии

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Опер
2021-02-12 15:28:50
Показной протест, им уже никто не верит, вот за Начального вышли сотни тысяч в стране, а эти "Зюриновские" ,служители ЕР, так, ножками потопают, потому как не способны на большее....
zanoza
2021-02-12 15:12:55
Не важно кто проводит этот митинг, пора заявлять о своих недовольствах происходящим, иначе ничего к лучшему не произойдёт.
врунофф
2021-02-12 15:10:36
Повадились у молекулы плакатиками трясти. Им место в соломенном за паромом выделено - вот пусть там и истерят полтора землекопа.
Off
2021-02-12 15:23:36
Коммунисты .
Если увидите в кустах мужичка в колготках и серьгами в ушах ..знайте , это провокатор -социопат, с погонялом "врунофф" , он же "однозначно" , он же "критик" . а если будет женской одежде , то будет откликаться на кличку "наташка " :)
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