Социальные работники Олонецкого района судятся с ветераном труда

Центр социальной работы республики обратился с иском к ответчику о взыскании «излишне полученных сумм».

Суд в Олонецком районе рассмотрел гражданское дело о взыскании излишне полученных сумм. С таким иском в отношении ветерана труда обратился государственный центр социальной работы Карелии.



В иске социальные работники указали, что женщина ранее получала выплаты в качестве ветерана труда. В 2022 году в отделении по работе с гражданами Олонецкого района решили прекратить выплаты - в связи с поступлением информации о снятии ответчика с регистрационного учета в 2015 году.



Сведений о новом месте регистрации ответчика у истца отсутствуют. В результате олончанке переплатили 66 774,16 рубля.



Олонецкий районный суд требования истца удовлетворил. С ответчика взыскана указанная сумма. Решение вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.