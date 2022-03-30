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Социальный предприниматель из Карелии продала квартиру, чтобы все малыши могли учиться плавать

Новости. Общество
14:38, 22 Апреля 2022
фото: © из личного архива Екатерины Демидовой

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Екатерина Демидова открыла в столице Карелии центр раннего плавания: в ее бассейне ежемесячно занимаются более 300 маленьких петрозаводчан от 3 месяцев до 9 лет.

В 2019 году в здании бывшего кинотеатра «Калевала» появился бассейн. Центр раннего плавания «Добрый кит» открыла молодая мама Екатерина Демидова, столкнувшаяся с тем, что не может отдать своего трехлетнего сына на занятия плаванием. Мест в частных группах не было, а в городские бассейны набирали только с пяти лет.

«Я решила открыть детский центр, чтобы ребятки могли заниматься плаванием не с пяти лет, когда берут в бассейн, а с младенческого возраста. Около года мы искали помещение. Это было непросто, потому что оно должно соответствовать определенным техническим характеристикам. Кроме того, собственники помещения должны были согласиться на бассейн. Наконец, мы нашли место для своего центра», — рассказала Екатерина Демидова.

Для того чтобы осуществить задуманное, молодой предпринимательнице пришлось пойти на жертву — она продала свою квартиру и вместе с мужем и двумя детьми переехала к маме. Бесстрашная бизнес-леди также взяла кредит. В результате помещение, где раньше располагался ресторан, было полностью переоборудовано под Центр раннего плавания. После четырех месяцев — в конце ноября 2019 года — ремонта бассейн для малышей площадью 44 квадратных метра наконец открылся.

«Нюансов было много. Во-первых, мы очень тщательно подошли к вопросу очистки воды. У нас детки маленькие, поэтому вода должна быть хорошего качества. Для этих целей мой муж прошел специальное обучение. Два раза в месяц мы сдаем воду на анализ, никаких замечаний у сотрудников Роспотребнадзора по качеству нет. Второй момент — тренерский состав. В Петрозаводске не хватает специалистов, которые могли бы заниматься с маленькими детьми, особенно с грудничками и ребятками с особенностями в развитии. Оправляли тренеров на учебу в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас у нас собрана хорошая команда. Пять тренеров занимаются с детьми от 3 месяцев до 9 лет», — сообщила создатель Центра раннего плавания.

Пандемия тяжело ударила по бизнесу Екатерины. В июне 2020 года ей пришлось перекредитоваться, чтобы погасить долги. Получила субсидию в 200 тысяч рублей от Минэкономразвития Карелии на возмещение затрат. Ситуацию это частично спасло. Однако предприниматель не унывала. Очень своевременно пришла помощь от Центра «Мой бизнес» — благодаря ему Екатерина Демидова попала в реестр социальных предпринимателей.

«В сентябре 2021 года „Мой бизнес“ организовал для нас обучение. Мы получили сертификат и затем грант в 500 тысяч рублей. На эти деньги мы обновили оборудование — скамейки, сауну, дорожки, а также частично оплатили аренду. Средства пошли на развитие центра, который сегодня востребован. У нас в день занимаются 8 групп, в месяц это около 300 маленьких петрозаводчан. Наше направление — физкультура и оздоровление. И с этим отлично справляемся», — считает молодой предприниматель.

Социальные предприниматели и те, кто еще только планирует открыть свое дело, могут получить консультацию в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или лично по адресу: город Петрозаводск, набережная Гюллинга, 11.

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