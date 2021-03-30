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Социальный центр Карелии объявил сбор продуктов для нуждающихся

Новости. Общество
11:20, 31 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В "Добрую корзину" предлагают положить чай, макароны, крупу, сахар и консервы.

Комплексный центр соцобслуживания населения Карелии совместно с Карельским отделением организации "Союз женщин России" приглашает всех желающих принять участие в весенней благотворительной акции "Добрая корзина".

В "Добрую корзину" предлагают положить продукты длительного срока хранения: крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло.

Продукты собирают для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.

Акция будет проходить в период с 1 апреля по 1 мая.
Продуктовые наборы можно приносить по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 9.
Часы приема: 9.00-17.00.
Подробности по телефону: 78-27-81.

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Комментарии

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Вася
2021-03-31 12:01:36
Американцам надо выслать,там пол страны с голоду умирает,по телику каждый день говорят по 300 раз,даже Байден падает целыми днями с голоду.
кир
2021-03-31 11:39:32
Ещё приедут из бывших "братских" республик. Всех накормим. Хотя, мы входим в пятёрку стран, которым должники должны миллиарды наших и ихних денег.
Гость
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