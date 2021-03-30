Социальный центр Карелии объявил сбор продуктов для нуждающихся

В "Добрую корзину" предлагают положить чай, макароны, крупу, сахар и консервы.

Комплексный центр соцобслуживания населения Карелии совместно с Карельским отделением организации "Союз женщин России" приглашает всех желающих принять участие в весенней благотворительной акции "Добрая корзина".

В "Добрую корзину" предлагают положить продукты длительного срока хранения: крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло.

Продукты собирают для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.

Акция будет проходить в период с 1 апреля по 1 мая.

Продуктовые наборы можно приносить по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 9.

Часы приема: 9.00-17.00.

Подробности по телефону: 78-27-81.