Социальный центр Карелии объявил сбор продуктов для нуждающихся

В "Добрую корзину" предлагают положить чай, макароны, крупу, сахар и консервы.
Комплексный центр соцобслуживания населения Карелии совместно с Карельским отделением организации "Союз женщин России" приглашает всех желающих принять участие в весенней благотворительной акции "Добрая корзина".
В "Добрую корзину" предлагают положить продукты длительного срока хранения: крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло.
Продукты собирают для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства.
Акция будет проходить в период с 1 апреля по 1 мая.
Продуктовые наборы можно приносить по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 9.
Часы приема: 9.00-17.00.
Подробности по телефону: 78-27-81.
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