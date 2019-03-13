Социолог назвала алкоголизацию одной из причин высокой смертности мужчин в Карелии

Социолог прокомментировала данные Росстата о регионах с самым низким и самым высоким уровнем смертности.

Специалисты Росстата назвали регионы с самым низким уровнем смертности. Среди них есть районы Кавказа, а также северные и центральные области нашей страны, пишет nation-news.

Наименьшее количество летальных исходов наблюдалось в прошлом году на Кавказе, северных и центральных районах страны.

Например, в Ингушетии умерло всего три человека на одну тысячу населения, а в Чечне же эта цифра достигла показателя в четыре человека.

Низкое число смертей зарегистрировано в Псковской и Тверской областях, хотя этот уровень составляет примерно 16 человек на тысячу. Что касается среднего показателя по всей России, то здесь, по информации аналитиков, число смертей составило лишь 12 человек на тысячу местных жителей.

Эту статистику в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировала председатель правления региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" Дарья Халтурина:

"Нужно понимать, что общий коэффициент смертности рассчитывается с учетом возрастной структуры населения. Если в обществе много детей и молодежи, они умирают редко, и поэтому общий показатель смертности низкий. Лучше обратить внимание на ожидаемую продолжительность жизни при рождении. Если брать эти показатели, то Ингушетия, Чечня, Дагестан очень выгодно смотрятся, поскольку население у них исламизировано: мужчины мало пьют и там высокая продолжительность жизни. И это нормально — подобная ситуация наблюдается во многих странах Ближнего Востока. Якутия, к примеру, если и смотрится хорошо, то только на фоне Дальневосточного округа, но в целом там статистика, к сожалению, оставляет желать лучшего", — сказала она.

Говоря о регионах с самым высоким уровнем смертности, собеседница отметила, что здесь важно учитывать несколько факторов: это алкоголизация и социально-экономическое развитие.

"Если говорить о регионах со смертностью у мужчин менее 65 лет, то здесь стоит рассмотреть северные и центральные части России: Новгородскую, Псковскую, Тверскую области, Республику Карелия, Сибирь, Дальний Восток. Особенно выделяется на этом фоне Тыва, где продолжительность жизни у пожилых мужчин в 2017 году была 61,3 года", — заключила Халтурина.

Напомним, Карелия вошла в число регионов, где смертность выше средней.