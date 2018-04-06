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Новости. Общество
17:40, 06 Апреля 2018

Социологи выяснили отношение россиян к Пасхе

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Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов.

"Пасха входит в тройку самых популярных праздников в нашей стране: 31% россиян считают для себя важным этот день", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Чаще на просьбу социологов назвать самые важные для них праздники россияне упоминают только День Победы (71%) и Новый год (60%). А вот православное Рождество, которое отмечается 7 января, оказалось менее распространено – его в ходе опроса назвали четверть от всех респондентов (25%).

"Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян. В 2018 году 59% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% — освящать их в церкви. Более трети граждан (39%) отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 12% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% опрошенных", — выяснил ВЦИОМ.

Каждый десятый (12%) Пасху в этом году праздновать не планирует, эта доля выше среди молодых людей (28% в группе респондентов от 18 до 24 лет).

"Правила воздержания в еде в течение всего Великого Поста полностью или частично в этом году соблюдают 20% россиян", — отмечено в материалах опроса.

Еще 3% респондентов, по данным ВЦИОМ, собирались поститься в течение последней недели перед Пасхой.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-2 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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