Подписаться
Новости. Общество
14:33, 28 Сентября 2019

Соцработник в Карелии заказала суши и пошла убивать

Загрузка...

Сожитель соцработника Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказал, что предшествовало преступлению.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.
Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова. Мужчина работает водителем на карьере. С Юлией он прожил около 7 лет. У пары не было общих детей. Но Алексей помогал Семеновой в воспитании ее дочери.

Помните, как вы провели этот день (5 ноября – день совершения убийства, - прим. ред.)? – спросила прокурор.

"С 1 ноября я был в отпуске. И, если честно сказать, сидел на пиве. Этот день мы практически провели дома. Юля с дочкой заказали суши на 15.30. Время подошло. Мы сходили втроем. Взяли суши, зашли в магазин, мне пива взяли. Пришли домой.
После прихода домой, Юля пошла к своим подопечным, Елене и Олегу, и была там недолго", - сообщил Алексей.

Справка: По словам прокурора Татьяны Дубейковской, 5 ноября 2018 года Семенова пришла в квартиру своих подопечных, где напала на 55-летнюю женщину-инвалида и нанесла ей не менее восьми ударов ножом, пять из которых были смертельные. Обвинитель пояснила, что Семенова не только колола ножом жертву, но и избивала ее: на теле убитой масса кровоподтеков.

После убийства женщины-инвалида она пошла в комнату ее 58-летнего брата, который был лежачий. И нанесла ему 30 ударов ножом, один из них прямо в сердце.

Как сообщили в суде, причиной жестокой расправы стали сбережения инвалидов, которые они хранили дома, и соцработнику это было известно.

Как вела себя девушка после убийства, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
26.09.2019, 12:18
Нашли тело главы банка, через который отмывали деньги на строительство дорог в Карелии
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)
27.09.2019, 06:40
Осужденный за взятки и педофилию экс-депутат Романов радуется котлетам на зоне

Аналитика

27.09.2019 12:16
Капитал
Въезжай и живи
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 6
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 5
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 08:15
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»