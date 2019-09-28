Соцработник в Карелии заказала суши и пошла убивать

Сожитель соцработника Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказал, что предшествовало преступлению.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова. Мужчина работает водителем на карьере. С Юлией он прожил около 7 лет. У пары не было общих детей. Но Алексей помогал Семеновой в воспитании ее дочери.

Помните, как вы провели этот день (5 ноября – день совершения убийства, - прим. ред.)? – спросила прокурор.

"С 1 ноября я был в отпуске. И, если честно сказать, сидел на пиве. Этот день мы практически провели дома. Юля с дочкой заказали суши на 15.30. Время подошло. Мы сходили втроем. Взяли суши, зашли в магазин, мне пива взяли. Пришли домой.

После прихода домой, Юля пошла к своим подопечным, Елене и Олегу, и была там недолго", - сообщил Алексей.

Справка: По словам прокурора Татьяны Дубейковской, 5 ноября 2018 года Семенова пришла в квартиру своих подопечных, где напала на 55-летнюю женщину-инвалида и нанесла ей не менее восьми ударов ножом, пять из которых были смертельные. Обвинитель пояснила, что Семенова не только колола ножом жертву, но и избивала ее: на теле убитой масса кровоподтеков.

После убийства женщины-инвалида она пошла в комнату ее 58-летнего брата, который был лежачий. И нанесла ему 30 ударов ножом, один из них прямо в сердце.

Как сообщили в суде, причиной жестокой расправы стали сбережения инвалидов, которые они хранили дома, и соцработнику это было известно.

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