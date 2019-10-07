Соцработницу, обвиняемую в убийстве двух инвалидов в Карелии, просят посадить на 16 лет

В Верховном суде Карелии 7 октября прошли прения по делу соцработника Юлии Семеновой, обвиняемой в жестоком убийстве двух инвалидов из Питкяранты.

Гособвинение попросило суд приговорить бывшего соцработника Юлию Семенову, обвиняемую в убийстве двух пенсионеров-инвалидов, к 16 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима, рассказала прокурор Татьяна Дубейковская.

Также во время заседания выступила адвокат Семеновой и с последним словом обратилась к суду обвиняемая.

Напомним, 5 ноября 2018 года Юлия пришла в квартиру своих подопечных и зарезала женщину-инвалида и ее лежачего брата. Причиной жестокой расправы стали деньги. Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

По словам обвияняемой, способ убийства она нашла в Интернете.