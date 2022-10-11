Соцсети: Неизвестные вывезли с пляжа в Петрозаводске около 20 мешков песка (ФОТОФАКТ)

В соцсети сообщили, что неизвестные вывезли с пляжа в местечке Соломенное 20 мешков песка.

Как сообщается в паблике «Подслушано в Петрозаводске», 15 октября в 12 часов дня с общественного пляж «Пески» вывезено около двадцати мешков песка.

«А если каждый приедет и вывезет хотя бы по одному мешку? А потом жалуемся, что у нас все плохо и власть виновата в том, что нет порядка. Неуважение не только к городу, но и к проживающим в нем людям. Каждый должен начать в первую очередь с себя. Уважайте то место, где живете», — возмутился автор сообщения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что вандалы разгромили недавно благоустроенный пляж в Песках.