В Петрозаводске вандалы разгромили недавно благоустроенный пляж (ФОТО)

Неизвестные сломали лежаки, установленные летом в месте отдыха в местечке Пески.

Горожане возмущены тем, в каком состоянии сейчас находится пляж в Песках. Неизвестные сломали и перевернули лежаки. Фото пляжа выложили в паблике «ТОС Соломенное».

«Вот такое безобразие твориться на пляже в Песках! У кого так руки чесались!», — пишут в паблике.

Напомним, этим летом пляж благоустроили в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь установили игровой комплекс со скалодромом и качелями, скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания и металлические стойки для волейбола.