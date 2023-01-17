Соцсети: рысь испугала жителей крупного района Петрозаводска (ВИДЕО)

Хищное животное заметили на одной из улиц Древлянки в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовано видео, снятое жителями Древлянки. На нем заметна прогуливающаяся рысь.



В пресс-службе Минприроды Карелии нам рассказали, что сообщений о появлении хищника они от горожан не получали.



Напомним, ранее рысь заставила насторожиться жителей Пудожа.