Соцсети: рысь испугала жителей крупного района Петрозаводска (ВИДЕО)

Хищное животное заметили на одной из улиц Древлянки в Петрозаводске.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовано видео, снятое жителями Древлянки. На нем заметна прогуливающаяся рысь.
В пресс-службе Минприроды Карелии нам рассказали, что сообщений о появлении хищника они от горожан не получали.
Напомним, ранее рысь заставила насторожиться жителей Пудожа.
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