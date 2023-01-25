«Не паниковать»: в Минприроды Карелии прокомментировали информацию о рыси на улицах Пудожа

Данных о том, что зверь вернулся на улицы Пудожа, пока не поступало, сообщили в Минприроды Карелии.

Как рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии, пока к ним не поступала информация о том, что по улицам Пудожа по-прежнему бегает рысь.



«Охотинспектор Дмитрий Сыроежин следит за ситуацией», - говорится в пресс-релизе Минприроды.



В министерстве сообщили, что неделю назад хищное животное забрело в город. Рысь провела пятницу на дереве в центре Пудожа. Охотинспектор Дмитрий Сыроежин выехал на место, рысь перепрыгнула на крышу здания лесничества, где и оставалась до конца дня.



Охотинспектор оставил животному еды на ночь, утром рыси в городе уже не было, она ушла в лес.



«Если выпадет снег, то Дмитрию Сыроежину будет проще напасть на след хищника. А пока охотинспектор и Минприроды Карелии призывают пудожан не паниковать при встрече с рысью и не пытаться отгонять ее и преследовать на автомобилях. Животное не представляет опасности, а попытки напугать рысь могут спровоцировать у нее агрессию», - заявили в пресс-службе ведомства.



О появлении зверей в городе стоит сообщать охотинспектору по номеру телефона +7 931-702-94-20 или по номеру оперативного дежурного Минприроды: +7 921-222-05-25.



Напомним, как сообщается в паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости», рысь по-прежнему гуляет по улицам Пудожа.



«Нашумевшая рысь так и не уходит из Пудожа, а гуляет по городу! - говорится в сообщении. - Очевидцы запечатлели её на улице Полевая. Вот уже неделю рысь живет в пределах города. Интересно, местная власть собирается решить этот вопрос или дождутся несчастного случая?»



23 января в Минприроды Карелии нам заявили, что животное вернулось в лес.



Также напомним, ранее в сети появилось видео, на котором вечером 20 января мужчина с женщиной прячутся в подъезде от рыси, которая неожиданно появилась из темноты.

«Рысь из Пудожа не уходит, а гуляет по городу и пугает жителей», - написано в комментарии к видео.



До этого пудожане засняли лесную гостью на дереве.