Соцсети: рысь, пугавшая жителей райцентра Карелии, по-прежнему гуляет по городу (ВИДЕО)

Жители Пудожа снова заметили зверя на улицах и засняли его на камеру.

Как сообщается в паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости», рысь по-прежнему гуляет по улицам Пудожа.



«Нашумевшая рысь так и не уходит из Пудожа, а гуляет по городу! - говорится в сообщении. - Очевидцы запечатлели её на улице Полевая. Вот уже неделю рысь живет в пределах города. Интересно, местная власть собирается решить этот вопрос или дождутся несчастного случая?»



Напомним, 23 января в Минприроды Карелии нам заявили, что животное вернулось в лес.



Также напомним, ранее в сети появилось видео, на котором вечером 20 января мужчина с женщиной прячутся в подъезде от рыси, которая неожиданно появилась из темноты.

«Рысь из Пудожа не уходит, а гуляет по городу и пугает жителей», - написано в комментарии к видео.



До этого пудожане засняли лесную гостью на дереве.