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Соцсети: Самодельный мини-трактор чистит снег в поселке Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
14:18, 10 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Подслушано в Медвежьегорске»

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В поселке Пиндуши Медвежьегорского района самодельный трактор убирает дороги.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» опубликовано фото, на котором запечатлен самодельный маленький трактор, который чистит снег.

«Спасибо чудесному тракторёнку за расчистку дороги в Пиндушах и хорошее настроение», — написано в комментарии к фото.

Как стало известно из комментарий к посту, создателем чудо-техники является Александр Дорофеев.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал власти поселка Пиндуши на полмиллиона рублей за то, что они не построили очистные сооружения.

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