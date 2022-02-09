Соцсети: Самодельный мини-трактор чистит снег в поселке Карелии (ФОТОФАКТ)

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района самодельный трактор убирает дороги.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» опубликовано фото, на котором запечатлен самодельный маленький трактор, который чистит снег.

«Спасибо чудесному тракторёнку за расчистку дороги в Пиндушах и хорошее настроение», — написано в комментарии к фото.

Как стало известно из комментарий к посту, создателем чудо-техники является Александр Дорофеев.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал власти поселка Пиндуши на полмиллиона рублей за то, что они не построили очистные сооружения.